В Госдепе заявили об отсутствии оснований для диалога Лаврова и Блинкена Представитель Госдепа Прайс: США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена

Энтони Блинкен / Фото Ddp Imageshannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не видят пользы от возможного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём Энтони Блинкеном. Москва сейчас не даёт оснований думать, что диалог может быть конструктивным, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Российская Федерация не даёт нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации, — подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что в США были бы «готовы взять в руки телефон», если бы видели конструктивный результат такого диалога. По словам Прайса, каналы связи между Россией и США действуют, но «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.

Ранее стало известно, что высылка российских дипломатов странами Запада — это хамство, проявление «остервенелости» и «оборзения», заявил Сергей Лавров. По его словам, команду на это дали из Вашингтона. Министр также добавил, что теперь диалог с западными партнёрами невозможен, поскольку не осталось каналов связи.