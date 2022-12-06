В Госдепе сообщили, что не призывают Украину наносить удары по России Представитель Госдепа Прайс: США не предоставляли Киеву оружие для ударов по России

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США не побуждают Украину наносить удары по целям, находящимся за пределами территории государства, и не поощряют подобные атаки. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву необходимого вооружения для осуществления подобных обстрелов.

Как заявлял президент, мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, мы не поощряем такие удары. <...> Мы не поставляли Украине вооружения, чтобы она применяла их для нанесения ударов по России. Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер, — подчеркнул представитель госдепа США.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине завершились достижением справедливого и длительного мира. Он также подчеркнул, что Штаты стремятся избежать «надуманного» мира для Украины.

Глава Госдепа также заявил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. По мнению Блинкена, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.