В Госдепе спрогнозировали «стабильную и мрачную» ситуацию в экономике РФ Госдеп: в США ожидают, что ситуация в экономике России окажется «стабильной и мрачной»

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Главный экономист Государственного департамента США Эмили Бланшард рассказала, что ожидают от экономики России в Вашингтоне. По ее словам, там рассчитывают, что ситуация будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной», сообщает РИА Новости.

Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными, — подчеркнула экономист.

Бланшард также высказала мнение, что к 2030 году российская экономика окажется по меньшей мере на 20% меньше, чем если бы Москва не начинала спецоперацию на Украине. И это по «самым оптимистичным прогнозам», уточнила экономист.

По ее мнению, в ближайшей перспективе рост экономики будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть. Также будут важны усилия Москвы по снижению негативных последствий в рамках фискальной и монетарной политики.