В госдепе рассказали о намерениях России в отношении Украины

Госдеп США не знает намерений Москвы в отношении Киева и отталкивается от известных «схем», по которым действует Россия. Так в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. Слова официального представителя госдепартамента Неда Прайса приводит РИА Новости.

Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия, — сказал Нед Прайс.

Он подчеркнул, что беспокойство Вашингтона вызвали бы любые агрессивные действия в отношении Украины. Прайс при этом не уточнил, какие последствия могло бы иметь подобное для России.

Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий, — сказал представитель госдепа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины. В частности, это введение санкций против Москвы и помощь Киеву в плане обеспечения безопасности. По данным издания, вопрос о проработке мер против России на случай её агрессии в отношении Украины был поднят чиновниками США в ходе контактов с европейскими коллегами.