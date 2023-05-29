В Голливуде захотели «избавиться» от белых мужчин Джейн Фонда призвала «арестовать и посадить белых мужчин» из-за кризиса с климатом

Фото: Rocco Spaziani / Global Look Press

Голливудская актриса Джейн Фонда обвинила белых мужчин в изменении климата, пишет Fox News. Она утверждает, что без патриархата кризис «эпических масштабов» перестанет существовать. По ее словам, многие проблемы современности исчезнут, например расизм, если белых мужчин арестуют и посадят в тюрьму.

Это серьезно. У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить. Мы должны арестовать и посадить в тюрьму этих мужчин, — сказала Фонда.

85-летняя звезда и активистка добавила, что «нам всем полезно осознать, что не было бы климатического кризиса, если бы не было расизма», а также патриархата. Она уверена, что, если человечество решит вопрос климатического кризиса, но не решит остальные проблемы, «у него самого возникнут трудности».

Ранее вода в главном канале Венеции неожиданно окрасилась в ярко-зеленый цвет. Местные власти выяснили, что это произошло из-за флуоресцентной краски, которая каким-то образом попала в воду у моста Риальто. Было созвано экстренное совещание местного префекта и полиции для исследования обстоятельств происшествия. По одной из рабочих гипотез, краску могли разлить либо экологические активисты, либо неопознанный художник-провокатор.