Главный водный канал Венеции вдруг изменил цвет Вода главного водного канала Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за краски

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Вода в главном канале Венеции неожиданно окрасилась в ярко-зеленый цвет, сообщает местная газета Corriere del Veneto. Местный власти выяснили, что это произошло из-за флуоресцентной краски, которая каким-то образом попала в воду у моста Риальто.

Было созвано экстренное совещание местного префекта и полиции для исследования обстоятельств происшествия. По одной из рабочих гипотез, краску могли разлить либо экологические активисты, либо неопознанный художник-провокатор.

В настоящее время образцы воды анализируются сотрудниками пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды Италии.

В апреле на склоне заповедной зоны Железнодорожного хребта на Камчатке снег окрасился в фиолетовый цвет. По словам сотрудника заповедника Анны Елисеевой, причиной такого феномена стали водоросли хламидомонада снежная. Она предположила, что эти организмы начали появляться на Камчатке из-за изменения климата, в последние дни столбики термометров показывали до +2 °C.

В апреле прошлого года в прибрежной зоне Анапы Черное море окрасилось в красный цвет. Причиной также стали водоросли, которых прибил к берегу шторм. Они плавали в толще воды в виде мелких кусочков.