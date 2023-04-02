На Камчатке снег окрасился в необычный цвет Снег на территории заповедника на Камчатке окрасился в фиолетовый цвет

Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

На склоне заповедной зоны Железнодорожного хребта на Камчатке снег окрасился в фиолетовый цвет, пишет KP.RU. По словам сотрудника заповедника Анны Елисеевой, причиной такого феномена являются водоросли хламидомонада снежная. Она предположила, что эти организмы начали появляться на Камчатке из-за изменения климата, в последние дни столбики термометров показывали до +2 °C.

Мы, конечно, немного испугались, но вспомнили о подобном явлении, которое наблюдается в Альпах, на Кавказе, Урале. Там снег при температуре чуть выше ноля окрашивается в розовый или красный цвет и источает запах арбузов. Так проявляют себя водоросли. Мы загуглили название — хламидомонада снежная, — сказала она.

Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

1 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземный толчок был в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр находился в 136 километрах от села Мильково, очаг залегал на глубине 93 километров.

14 марта у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок был в акватории Тихого океана, очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров.