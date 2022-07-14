В Анапе Черное море стало красным

Фото: Соцсети

В прибрежной зоне Анапы Черное море окрасилось в красный цвет. Причиной этого послужили бурые и красные водоросли, которых прибил к берегу недавний шторм, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

К концу июня водоросли разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются шторма. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков, — объяснил ученый.

11 июля в Сочи из-за ливней река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Появились кадры, на которых видно, как потоки воды сметают все на своем пути. По предварительной информации, никто из жителей и туристов не пострадал. Начался обход домов, работает техника для откачки воды, добавили в администрации.

Стихия бушует и на Кубани, где продолжаются сильные ливни. Выросло количество придомовых территорий, которые оказались подтоплены. Отмечается, что в воде уже 111 дворов, раньше это количество составляло 63.