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В гнезде антироссийских «ястребов» нашли агентов Москвы

Атлантический совет США столкнулся с внутренней оппозицией
14:45, 12 марта 2021 187
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтонский аналитический центр Атлантический совет, признанный в РФ нежелательной организацией за жёсткую антироссийскую позицию, втянут в скандал. Двое сотрудников организации написали статью, расходящуюся с установками большинства других аналитиков. В ней эксперты советовали США оставить за скобками вопросы прав человека и развивать прагматичные отношения с Москвой. На Атлантический совет тут же посыпались обвинения в том, что к появлению статьи приложил руку «пророссийский» фонд Чарльза Коха, от которого аналитический центр ранее получил крупный грант.

Статью, вызвавшую скандал, написали старшие эксперты Атлантического совета Эмма Эшфорд и Мэтью Бёрроус. В ней аналитики советовали администрации США фокусироваться не на правах человека, а на реальных американских интересах, которые, по их мнению, нередко совпадают с российскими.

Учитывая риски подрыва американских интересов и отношений США с ключевыми европейскими союзниками, политики должны избегать подхода к России, основанного на вопросах прав человека, — считают Эшфорд и Бёрроус. — Вместо этого администрация Байдена должна стремиться к построению менее идеалистичной политики по отношению к России, минимизировать использование санкций и найти стимулы, которые побудили бы Москву предпринимать шаги, соответствующие интересам США.

Подобное отклонение от магистральной антироссийской линии Атлантического совета вызвало бурную реакцию в рядах его аналитиков: 22 сотрудника, включая главу Евразийского центра Джона Хёрбста, подписали открытое письмо, в котором осудили Эшфорд и Бёрроуса.

Их статья основана на неверном утверждении о том, что права человека и национальные интересы полностью разъединены, а политика США по отношению к России обусловлена лишь обеспокоенностью правами человека, — сказано в открытом письме. — Мы совершенно не согласны с этими аргументами и ценностями, и мы дистанцируемся от этого материала.

Скандальная статья вызвала такую бурную реакцию ещё и потому, что поставила вопросы о сотрудничестве Атлантического совета с фондом миллиардера Чарльза Коха. В прошлом году аналитический центр получил от него пожертвование в размере $4,5 млн, рассчитанное на пять лет. Кох отстаивает принцип невмешательства Вашингтона в дела иностранных государств и прагматичный подход к внешней политике. За это критики миллиардера окрестили его пророссийским агентом.

Чарльз КохЧарльз Кох Zuma\TASS

Фонд Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, его взгляды во многом такие же, как у России, — сообщил Politico один из подписавших открытое письмо.

Эксперты Эшфорд и Бёрроус пришли в Атлантический совет только в прошлом году, когда организация использовала деньги Коха, чтобы запустить проект «Инициативы нового американского участия». Эшфорд при этом ранее работала в спонсируемом миллиардером Институте Катона. По этой причине данных экспертов заподозрили в том, что они пытаются подорвать работу центра изнутри, распространяя взгляды Коха, не совпадающие с общей позицией организации. Часть сотрудников центра высказалась за то, чтобы уволить «отступников».

Впрочем, возникает вопрос, зачем Атлантический совет вообще принял деньги от Коха. Проблема подобных организаций всегда заключается в том, что они не зарабатывают сами, поэтому вынуждены полагаться на пожертвования, не всегда свободные от личных интересов. Из-за этого американские аналитические центры чётко разделяются по политическим взглядам и принимают гранты от единомышленников. Центр Heritage Foundation, например, известен консервативными взглядами и во многом является продуктом Республиканской партии, а Brookings Institute отстаивает прогрессистскую позицию.

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