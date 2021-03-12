В гнезде антироссийских «ястребов» нашли агентов Москвы

Вашингтонский аналитический центр Атлантический совет, признанный в РФ нежелательной организацией за жёсткую антироссийскую позицию, втянут в скандал. Двое сотрудников организации написали статью, расходящуюся с установками большинства других аналитиков. В ней эксперты советовали США оставить за скобками вопросы прав человека и развивать прагматичные отношения с Москвой. На Атлантический совет тут же посыпались обвинения в том, что к появлению статьи приложил руку «пророссийский» фонд Чарльза Коха, от которого аналитический центр ранее получил крупный грант.

Статью, вызвавшую скандал, написали старшие эксперты Атлантического совета Эмма Эшфорд и Мэтью Бёрроус. В ней аналитики советовали администрации США фокусироваться не на правах человека, а на реальных американских интересах, которые, по их мнению, нередко совпадают с российскими.

Учитывая риски подрыва американских интересов и отношений США с ключевыми европейскими союзниками, политики должны избегать подхода к России, основанного на вопросах прав человека, — считают Эшфорд и Бёрроус. — Вместо этого администрация Байдена должна стремиться к построению менее идеалистичной политики по отношению к России, минимизировать использование санкций и найти стимулы, которые побудили бы Москву предпринимать шаги, соответствующие интересам США.

Подобное отклонение от магистральной антироссийской линии Атлантического совета вызвало бурную реакцию в рядах его аналитиков: 22 сотрудника, включая главу Евразийского центра Джона Хёрбста, подписали открытое письмо, в котором осудили Эшфорд и Бёрроуса.

Их статья основана на неверном утверждении о том, что права человека и национальные интересы полностью разъединены, а политика США по отношению к России обусловлена лишь обеспокоенностью правами человека, — сказано в открытом письме. — Мы совершенно не согласны с этими аргументами и ценностями, и мы дистанцируемся от этого материала.

Скандальная статья вызвала такую бурную реакцию ещё и потому, что поставила вопросы о сотрудничестве Атлантического совета с фондом миллиардера Чарльза Коха. В прошлом году аналитический центр получил от него пожертвование в размере $4,5 млн, рассчитанное на пять лет. Кох отстаивает принцип невмешательства Вашингтона в дела иностранных государств и прагматичный подход к внешней политике. За это критики миллиардера окрестили его пророссийским агентом.

Чарльз Кох Zuma\TASS

Фонд Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, его взгляды во многом такие же, как у России, — сообщил Politico один из подписавших открытое письмо.

Эксперты Эшфорд и Бёрроус пришли в Атлантический совет только в прошлом году, когда организация использовала деньги Коха, чтобы запустить проект «Инициативы нового американского участия». Эшфорд при этом ранее работала в спонсируемом миллиардером Институте Катона. По этой причине данных экспертов заподозрили в том, что они пытаются подорвать работу центра изнутри, распространяя взгляды Коха, не совпадающие с общей позицией организации. Часть сотрудников центра высказалась за то, чтобы уволить «отступников».

Впрочем, возникает вопрос, зачем Атлантический совет вообще принял деньги от Коха. Проблема подобных организаций всегда заключается в том, что они не зарабатывают сами, поэтому вынуждены полагаться на пожертвования, не всегда свободные от личных интересов. Из-за этого американские аналитические центры чётко разделяются по политическим взглядам и принимают гранты от единомышленников. Центр Heritage Foundation, например, известен консервативными взглядами и во многом является продуктом Республиканской партии, а Brookings Institute отстаивает прогрессистскую позицию.