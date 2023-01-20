В Генштабе ВС США оценили шансы Украины на победу Глава Генштаба ВС США Милли: ВСУ вряд ли удастся вытеснить российские силы

Фото: Министерство обороны Украины

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинской армии вряд ли удастся в 2023 году «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий, передает РИА Новости с пресс-конференции по итогам прошедшей в Германии встречи контактной группы по поддержке Украины. Он также добавил, что украинский конфликт должен завершиться дипломатически.

Этот конфликт, как и многие другие, должен закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров, — сказал Милли.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил, что поведение Вашингтона по отношению к украинскому конфликту показывает, что целью Соединенных Штатов является унижение и уничтожение России, но этот план безумен. По его словам, США «максимально все испортили», а их действия подогревают конфликт. Эксперт уверен: все, что делает Вашингтон, лишь повышает вероятность прямого столкновения с Россией, из которого он вряд ли выйдет победителем.

Эксперт отметил, что военная мощь Украины в какой-то момент может рухнуть и тогда Штаты попытаются как-то вмешаться, что приведет к эскалации конфликта. Специалист уверен, что США проиграют в прямой конфронтации с Россией, так как занимают менее выгодную позицию. Для него столкновение Москвы и Вашингтона «всегда было худшим кошмаром».