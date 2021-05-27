В Facebook назвали главные источники подозрительных аккаунтов

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Большинство аккаунтов в Facebook, которые удаляются из-за подозрений в их подлинности, регистрировались в России и Иране. Отчёт, опубликованный социальной сетью, приводит агентство Bloomberg.

Согласно данным отчёта, с 2017 года Facebook удалила 50 групп аккаунтов из РФ и Ирана по причине действий, противоречащих политике компании. Также были удалены девять профилей из США.

В компании сообщили, что за указанный период времени американские пользователи стали мишенью не менее чем 28 кампаний по оказанию определённого влияния. На втором месте по этому критерию оказалась Белоруссия — на неё пришлось 11 атак.

В Facebook заявили, что удаления подозрительных аккаунтов ведёт к тому, что нарушители перестают получать большой охват и не привлекают серьёзного внимания.

В сентябре прошлого года Facebook удалила в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства.

Ранее стало известно о том, что Facebook не будет удалять посты о рукотворности коронавируса.