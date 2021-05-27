В Facebook назвали главные источники подозрительных аккаунтов

Большинство аккаунтов в Facebook, которые удаляются из-за подозрений в их подлинности, регистрировались в России и Иране. Отчёт, опубликованный социальной сетью, приводит агентство Bloomberg.
Согласно данным отчёта, с 2017 года Facebook
В компании сообщили, что за указанный период времени американские пользователи стали мишенью не менее чем 28 кампаний по оказанию определённого влияния. На втором месте по этому критерию оказалась Белоруссия — на неё пришлось 11 атак.
В Facebook заявили, что удаления подозрительных аккаунтов ведёт к тому, что нарушители перестают получать большой охват и не привлекают серьёзного внимания.
В сентябре прошлого года Facebook удалила в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства.
Ранее стало известно о том, что Facebook не будет удалять посты о рукотворности коронавируса.