В Детройте коронавирус обнаружен у шефа полиции и более ста сотрудников

https://static.news.ru/photo/f5fe32a8-768c-11ea-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

У начальника полиции Детройта Джеймса Крэйга и у 113 его подчинённых диагностирован коронавирус.

Об этом сообщил сам Крэйг. По его словам, двое полицейских скончались от заболевания. Всего строгий карантин предписан почти 500 сотрудникам.

Управление заняло очень агрессивную позицию в данном вопросе, чтобы сберечь кадровый состав, — передаёт его слова компания ABC.

Он отметил, что при введении карантинных мер он подвергся критике и обвинениям в «перегибании палки». При этом он сам соблюдает режим полной изоляции и работает из дома.

Я убеждён, что мы поступаем правильно, — подчеркнул шеф полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как проводила время на домашнем карантине. Она находилась в изоляции с 22 марта после контакта с инфицированным коронавирусом. Все три теста Меркель, сделанные в этот период, были отрицательными.