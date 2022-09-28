В Белом доме задумались об отставке главы Минфина Йеллен Axios: в Белом доме допустили отставку министра финансов Джанет Йеллен

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В Белом доме в настоящее время оценивают возможность отставки министра финансов США Джанет Йеллен и экономического советника главы государства Брайана Диза. Об этом стало известно изданию Axios. При этом окончательного решения о судьбе главы Минфина пока не принято.

Чиновники Белого дома тайно готовят возможный уход с должности Йеллен после промежуточных выборов — первый и наиболее значимый в том, что может быть широкой реорганизацией экономической команды президента США Джо Байдена, говорят знакомые с ситуацией источники, — говорится в сообщении издания.

При этом окончательного решения об отставке Йеллен пока не принято, оно будет зависеть от исхода промежуточных выборов. Если демократы потеряют контроль над сенатом, утверждение преемника Йеллен может оказаться затруднено.

Белый дом и Минфин США информацию о возможной отставке Йеллен не подтвердили.

В дополнение к Йеллен, чиновники рассматривают возможность того, что Брайан Диз — директор национального экономического совета — уйдет с должности в начале следующего года, — также пишет издание.

Перемены в экономической команде президента Байдена могут пройти на фоне рекордной для США инфляции. Сама Йеллен ранее заявляла, что рост инфляции происходит неприемлемо высокими темпами.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США и страны Европы обсуждают вопрос ограничения доходов России, получаемых ею от продажи нефти. При этом полностью закрывать мировые рынки перед российским сырьём Запад не планирует.