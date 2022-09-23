В Белом доме пригрозили России санкциями в случае «аннексии» земель Украины Белый дом: России грозят быстрые и тяжелые санкции при «аннексии» земель Украины

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Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе территории Украины. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, где 23 сентября начались референдумы, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией, — подчеркнула представитель Белого дома.

Она напомнила, что в Вашингтоне и других столицах стран Запада результаты референдумов признавать не намерены. По словам Жан-Пьер, США продолжат поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов о присоединении ряда регионов к России. Калын добавил, что Турция является единственной страной, которая прилагает все усилия для прекращения конфликта.