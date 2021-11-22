В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок
Джен Псаки подтвердила планы Байдена баллотироваться на второй срок
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:01, 23 ноября 2021
Джо БайденФото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден действительно имеет планы переизбраться на второй срок в 2024 году. О планах своего босса журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.
Да, таковы его намерения, — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов о планах Байдена баллотироваться на ближайших президентских выборах.
Таким образом она подтвердила публикации с СМИ, которые сообщают о намерении 79-летнего Байдена идти на второй срок.
Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах политика баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одним из объяснений появления таких заявлений газета The Washington Post назвала падающий рейтинг американского лидера.