В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден действительно имеет планы переизбраться на второй срок в 2024 году. О планах своего босса журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Да, таковы его намерения, — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов о планах Байдена баллотироваться на ближайших президентских выборах.

Таким образом она подтвердила публикации с СМИ, которые сообщают о намерении 79-летнего Байдена идти на второй срок.

Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах политика баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одним из объяснений появления таких заявлений газета The Washington Post назвала падающий рейтинг американского лидера.