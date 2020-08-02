В Белом доме опровергли перенос выборов президента США

Глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что президент страны Дональд Трамп не рассматривал возможность перенести выборы главы государства. По его словам, голосование состоится, как и планировалось, 3 ноября.
Он отметил, что действующий глава государства сможет выиграть выборы и без переноса даты,
Всё, о чём идёт речь, сводится лишь к одному — всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны, — подчеркнул он.
Медоуз уверен, что проведение выборов в таком формате приведёт к задержке, так как власти не готовы к обработке большого числа бюллетеней, поступивших по почте.
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп предложил перенести выборы из-за пандемии коронавируса. В противном случае, по его словам, плебисцит может стать самым мошенническим и «неточным» в истории США.
При этом бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на президентских выборах Джо Байден, по данным опросов, оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).
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