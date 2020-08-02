В Белом доме опровергли перенос выборов президента США

https://static.news.ru/photo/eceaedae-d4d4-11ea-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что президент страны Дональд Трамп не рассматривал возможность перенести выборы главы государства. По его словам, голосование состоится, как и планировалось, 3 ноября.

Он отметил, что действующий глава государства сможет выиграть выборы и без переноса даты, передаёт CBS.

Всё, о чём идёт речь, сводится лишь к одному — всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны, — подчеркнул он.

Медоуз уверен, что проведение выборов в таком формате приведёт к задержке, так как власти не готовы к обработке большого числа бюллетеней, поступивших по почте.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп предложил перенести выборы из-за пандемии коронавируса. В противном случае, по его словам, плебисцит может стать самым мошенническим и «неточным» в истории США.

При этом бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на президентских выборах Джо Байден, по данным опросов, оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).