В Белом доме объявили время встречи Байдена и Зеленского на саммите НАТО Белый дом: встреча Байдена с Зеленским на саммите НАТО состоится 12 июля в 15:45

Фото: IMAGO/Maciek Musialek/Global Look Press

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского начнется в среду, 12 июля, в 15:45 по местному времени. Об этом говорится в расписании, распространенном Белым домом. О длительности встречи ничего не сообщается.

В 03:45 президент участвует в двусторонней встрече с Владимиром Зеленским, — указано в расписании.

При этом следующее мероприятие Байдена запланировано через четыре часа: в 19:45 он начнет выступление на саммите НАТО по поддержке Украины и ответу США и союзников на глобальные вызовы.

Ранее помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что общение Байдена с Зеленским пройдет как в рамках двусторонней встречи, так и на полях саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе.

Также сообщалось, что Джо Байден во вторник, 11 июля, намеревался пропустить совместный ужин участников саммита стран НАТО. По информации Белого дома, у американского лидера много дел и ему необходимо выделить время для подготовки к своему выступлению, которое запланировано на второй день саммита.