В Белом доме назвали возможные сферы сотрудничества с Россией

https://static.news.ru/photo/63360f98-c2f6-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

США готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии, по темам Арктики и по ряду других направлений. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан, его заявление распространил Белый дом..

По словам Салливана, позиция США в отношении РФ базируется на двух «основополагающих элементах». Первый — это области общих интересов, где страны смогут работать совместно для достижения результатов, «которые послужат на благо США и американского народа».

Идея второго элемента состоит в том, что Штаты должны «чётко заявить о вредных действиях», которые страна не будет терпеть и на которые готова дать отпор.

Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться, — заявил Салливан.

Саммит Россия — США намечен на 16 июня, он пройдёт в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости наладить диалог с США. По мнению российского лидера, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе.