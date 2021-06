В Белом доме назвали возможные сферы сотрудничества с Россией

Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс жёстко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в получении прав на вторую часть песни Another Brick in the Wall. Цукерберг предлагал за песню крупную сумму и предполагал использовать в фильме компании. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе выступления на форуме в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Уотерс прочитал письмо, направленное ему Цукербергом. В нём предприниматель просит музыканта использовать его песню Another Brick in the Wall...