В Белом доме назвали пути решения украинского вопроса

В настоящее время США ведут работу по урегулированию дипломатическим путём ситуации, сложившейся вокруг России и Украины, дабы не допустить её эскалации. Даный вопрос находится в центре внимания вашингтонской администрации. Об этом сообщила эаместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит ТАСС.

Наша цель — перейти к дипломатии и не допустить эскалации в ситуации с Украиной, это и будет в центре нашего внимания. Именно над этим будут работать команды. И об этом президент прямо и открыто сказал Путину, — сказала Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря. состоявшийся 7 декабря разговор между лидерами США и РФ джо Байденом и Владимиром Путиным был откровенным. Лидеры говорили то. что они думают.

Это был вежливый разговор, но Байден ясно дал понять, что если Путин вторгнется на Украину, Россия вторгнется на Украину, то будут жесткие последствия, жесткие экономические последствия, — отметила Жан-Пьер.

Она также сообщила, что США предоставят Украине «оборонительные возможности», однако характер их уточнять не стала. Жан-Пьер сказала, что Байден «абсолютно уверен, что Путин всё понял».

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали, в том числе, эскалацию ситуации вокруг Украины.