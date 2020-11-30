В байкерском клубе в США произошла перестрелка

https://static.news.ru/photo/acf12134-3314-11eb-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: cec_tv/twitter.com

По меньшей мере 11 человек получили ранения в ходе перестрелки в байк-клубе в Миссисипи в воскресенье. Об этом сообщает WTVA со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл в городе Гренада. Как передаёт источник, прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия 11 пострадавших. Начато расследование, но пока неясно, из-за чего был открыт огонь, также непонятно, сколько людей на тот момент находилось в клубе.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, некоторых вскоре выписали. Ни один человек не погиб. Также сообщается, что пока никто не был задержан.

Пока никого не арестовали, но по этому делу разыскивается несколько человек, — заявил представитель полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате стрельбы в одном из торговых центров в американском городе Сакраменто в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении местной полиции.