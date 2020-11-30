В байкерском клубе в США произошла перестрелка

По меньшей мере 11 человек получили ранения в ходе перестрелки в байк-клубе в Миссисипи в воскресенье. Об этом сообщает WTVA со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл в городе Гренада. Как
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, некоторых вскоре выписали. Ни один человек не погиб. Также сообщается, что пока никто не был задержан.
Пока никого не арестовали, но по этому делу разыскивается несколько человек, — заявил представитель полиции.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате стрельбы в одном из торговых центров в американском городе Сакраменто в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении местной полиции.