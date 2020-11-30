В Аризоне подтвердили победу Байдена

https://static.news.ru/photo/bc54709c-333f-11eb-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Власти штата Аризона подтвердили, что на территории штата победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден.

Соответствующие документы по очереди подписали члены совета избирательной комиссии штата. Трансляция с подписания велась в Facebook государственного секретаря Аризоны Кэти Хоббс.

По данным американских СМИ, Байден в штате набрал на 10 тысяч голосов больше, чем его оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп. Таким образом их разрыв составил примерно 0,3%.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. По предварительным данным, кандидат от республиканцев Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270), а баллотирующийся на второй срок Трамп 232 голоса.

Как сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Он направил ему телеграмму, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.