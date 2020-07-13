В американском порту почти сутки горит корабль

https://static.news.ru/photo/e4fe8c24-c514-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба наблюдения за погодой Сан-Диего призвала местных жителей не открывать окна дома. Причиной стал пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD6), который находится в местном порту.

Огонь горит уже около суток, передаёт РИА Новости. Пожарные пытались потушить его ночью. Для этого использовались вертолёты, которые сбрасывали воду на судно с использованием сливных устройств.

Весьма вероятно, будет распространять дым от USS Bonhomme Richard на север вдоль шоссе I-15. Если вы находитесь в городе и окрестностях, особенно на севере, мы рекомендуем не открывать сегодня окна, — отметили синоптики в Twitter.

Они написали, что распространяемый от пожара дым «довольно едкий», однако накануне командование ВМС Соединённых Штатов сообщало об отсутствии токсичных примесей.

Very strong smell of smoke at our office in Rancho Bernardo. South winds from the coastal eddy are likely spreading smoke from USS Bonhomme Richard north along I-15 corridor.



If you're in the SD metro, especially due north, we recommend leaving windows closed tonight. #shipfire pic.twitter.com/2AuV3jJwps — NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 13, 2020

На борту корабля находится более 3,7 млн литров топлива. Возгорание возникло 12 июля. По меньшей мере 21 человек получил ранения после взрыва и пожара на судне. Среди них 17 матросов и четверо гражданских лиц. В результате пожара Сан-Диего окутан дымом. Корабль может гореть на протяжении нескольких дней «вплоть до ватерлинии», заявил глава пожарно-спасательной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл.

Огонь, по предварительным данным, распространился с нижней палубы. Состояние пострадавших в результате пожара стабильное, в основном, вред их здоровью связан с отравлением продуктами горения, писал NEWS.ru.