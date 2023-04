Пресс-служба полиции американского города Луисвилл сообщила, что у местного государственного технического колледжа произошла стрельба, которая не связана со стрельбой у банка Old National Bank, сообщает The New York Post. Отмечается, что в результате перестрелки жертвой стал один человек. По данным издания, один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.