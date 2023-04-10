В американском Луисвилле произошла вторая за день стрельба

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Пресс-служба полиции американского города Луисвилл сообщила, что у местного государственного технического колледжа произошла стрельба, которая не связана со стрельбой у банка Old National Bank, сообщает The New York Post. Отмечается, что в результате перестрелки жертвой стал один человек. По данным издания, один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Огнестрельные ранения получили двое перед зданием колледжа. Один из них скончался. Второй был госпитализирован, — рассказали в полиции.

Представители правоохранительных органов уточнили, что злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли при обстрелах у банка в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. По данным журналистов, среди пострадавших значится один сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Орландо в США. Среди погибших один ребенок. Инцидент произошел ночью. Наряд полиции выехал в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. После прибытия стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре из дома вышел мужчина и начал стрелять в полицейских. Ответным огнем полиции стрелка ликвидировали.