«Ужасное нападение»: Трамп дал оценку действиям полиции в отношении Флойда

https://static.news.ru/photo/1d42a3ba-a213-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: LauraWi06494256/twitter.com

Президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе и охарактеризовал действия офицеров как нападение на человека.

Хозяин Белого Дома отметил, что Министерство юстиции вплотную занимается делом Флойда и выразил сожаление из-за поведения полицейских на фоне того, что большинство их коллег относятся к своей работе добросовестно. Трамп сказал, что ему было тяжело смотреть видеозапись, сделанную во время задержания мужчины незадолго до его смерти.

Мне было очень прискорбно это видеть. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских, — цитирует политика РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший президент США Барак Обама заявил, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда должны быть тщательно изучены, так как в стране не должно быть места расизму. После гибели Флойда в Миннеаполисе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым»