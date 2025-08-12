Увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании

Увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании Два человека погибли при взрыве на заводе U. S. Steel в США

Два человека погибли из-за взрыва на сталелитейном заводе компании U. S. Steel в Клэртоне (штат Пенсильвания, США), сообщает NBC. Еще 10 человек получили ранения.

Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести <…> По меньшей мере 10 человек пострадали, — говорится в публикации.

В понедельник, 11 августа, стало известно, что на заводе сталелитейной компании U. S. Steel в Пенсильвании произошел взрыв. По информации журналистов, ЧП случилось в «камере реверса» батареи 13/15.

До этого в американском городе Фремонт, штат Небраска, на заводе топливной компании произошел сильный взрыв. Информация о пострадавших не поступала, а причины инцидента остаются неизвестными. Завод принадлежит компании Horizon BioFuels.

Весной резиденцию губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро попытались поджечь. Политика и его семью, которые в этот момент находились внутри, успели эвакуировать, злоумышленника арестовали. Журналисты отметили, что ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сам Шапиро подчеркнул, что атака явно была целенаправленной, поскольку агрессор перелез через забор ради осуществления своего плана.