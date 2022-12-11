Ураган во Флориде помог раскрыть тайну столетней давности NYT: после урагана во Флориде обнаружили останки затонувшего судна столетней давности

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Обрушившиеся на американский штат Флорида нынешней осенью ураганы помогли обнаружить останки потерпевшего крушение судна, которые оставались скрытыми под песками больше ста лет. Об этом сообщает газета The New York Times. При этом определить, чем на самом деле является объект длиной 24 метра из дерева и металла, удалось не сразу. Были предположения, что это остатки трибуны, установленной для гонок NASCAR или обломки старого пирса.

Обломки корабля были найдены на пляже города Дейтон-Бич. После того, как к раскопкам необычного объекта приступила команда исследователей, удалось установить, что это остатки частного торгового судна XIX века. Археологи обнаружили железные болты, гвозди и крепежные детали.

Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть. <...> Мы считаем, что это, скорее всего, обломки корабля 1800-х годов и, скорее всего, это торговое судно, −0 сказал исследователь Чак Мейде.

Для того, чтобы больше узнать о находке, археологи взяли 22 образца древесины. При этом полное изъятие обломков из песка, по информации NYT, требует больших затрат, связанных с природохранными мерами. В настоящее время волны снова накрыли обломки корабля песком, однако, по словам ученых, пока они остаются влажными и вне света, им ничто не угрожает и они могут храниться практически вечно.

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