В США в возрасте 64 лет умерла актриса Сьюззанн Дуглас. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на рекламного агента.

По словам агента, со смертью Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку.

Она тронула каждого, кто её знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья актрисы ценит вашу поддержку и просит не беспокоить их в это трудное время, — заявил рекламный агент.

Сьюззан Дуглас известна зрителям по ролям в фильмах «Степ», «Школа рока» и ситкоме «Быть родителем». Кроме того, она исполнила роль матери певицы Уитни Хьюстон в биографической ленте «Уитни» (2015).

Актриса также снималась на одной площадке с Анджелой Бассетт и Вупи Голдберг.

Ранее стало известно, что в США умер режиссёр и актёр Роберт Дауни — старший.