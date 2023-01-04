Умер последний астронавт миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем

Фото: NASA/Joel Kowsky/Global Look Press

Последний астронавт миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем умер в США, говорится в официальном заявлении NASA. Ему было 90 лет.

Уолтер Каннингем был летчиком-истребителем, физиком и предпринимателем, но прежде всего он был исследователем. На «Аполлоне-7», первом запуске миссии «Аполлон» с экипажем, Уолт и его товарищи по команде вошли в историю, — заявил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

Миссия «Аполлон-7» стартовала 11 октября 1968 года и продлилась 11 дней. Это было первое пилотируемое испытание космического корабля «Аполлон».

Ранее скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он умер вечером 3 января на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. Похоронят его в родовом селе Толстой-юрт в Чечне.

В ночь на 13 декабря бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни. По словам членов фракции, политик долгое время страдал от тяжелой болезни.

Американский раллийный гонщик Кен Блок скончался в результате аварии со снегоходом, сообщили участники гоночной команды Hoonigan Racing Division в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). На момент смерти ему было 55 лет. Детали аварии не раскрываются. Соратники Блока принесли соболезнования семье погибшего.