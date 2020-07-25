США

Умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин

03:54, 26 июля 2020 14
Реджис Филбин Реджис Филбин Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Знаменитый американский телеведущий и актёр Реджис Филбин скончался на 89-м году жизни, об этом сообщила его семья.

Через месяц телеведущему должно было исполниться 89 лет, он умер в ночь на 25 июля. Филбин вёл многие популярные программы американского телевидения, в том числе викторину «Кто хочет стать миллионером?». В 1999 году он стал её первым ведущим, пишет NYT.

В телеэфире Филбин провёл более 17 тысяч часов, это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким Филбина в своём микроблоге и отметил, что телеведущий был его другом и советовал будущему президенту принять участие в выборах.

Он был фантастическим человеком и моим другом. Реджис, мы любим тебя, — написал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сооснователь известной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин скончался.

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