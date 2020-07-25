Умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин

https://static.news.ru/photo/15bf5526-cedb-11ea-a993-fa163e074e61_660.jpg Реджис Филбин Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Знаменитый американский телеведущий и актёр Реджис Филбин скончался на 89-м году жизни, об этом сообщила его семья.

Через месяц телеведущему должно было исполниться 89 лет, он умер в ночь на 25 июля. Филбин вёл многие популярные программы американского телевидения, в том числе викторину «Кто хочет стать миллионером?». В 1999 году он стал её первым ведущим, пишет NYT.

В телеэфире Филбин провёл более 17 тысяч часов, это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким Филбина в своём микроблоге и отметил, что телеведущий был его другом и советовал будущему президенту принять участие в выборах.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for âmost live televisionâ, and he did it well. Regis, we love you.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020

Он был фантастическим человеком и моим другом. Реджис, мы любим тебя, — написал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сооснователь известной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин скончался.