Умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин

Через месяц телеведущему должно было исполниться 89 лет, он умер в ночь на 25 июля. Филбин вёл многие популярные программы американского телевидения, в том числе викторину «Кто хочет стать миллионером?». В 1999 году он стал её первым ведущим, пишет NYT.

В телеэфире Филбин провёл более 17 тысяч часов, это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким Филбина в своём микроблоге и отметил, что телеведущий был его другом и советовал будущему президенту принять участие в выборах.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....