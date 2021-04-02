Сбивший двух полицейских у Капитолия умер в больнице

Инцидент произошёл 2 апреля. По данным американских СМИ, злоумышленник сбил на автомобиле двух сотрудников полиции. Силовики открыли по машине огонь, водитель также начал стрелять в правоохранителей. Двое раненых полицейских и нападавший были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
По данным телекомпании CNN, у водителя с собой был нож. Место происшествия оцеплено, там работает полиция и ФБР. Сейчас вход в Капитолий закрыт. О мотивах нападавшего неизвестно.
Как писал NEWS.ru, американские власти предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 гражданам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия, которые прошли 6 января. Тогда сторонники Дональда Трампа, который занимал пост президента, устроили в Вашингтоне акцию протеста. Она переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Сторонники политика пытались помещать процедуре утверждения итогов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.