Учёные заявили, что в США COVID-19 появился раньше, чем в Китае

https://static.news.ru/photo/48dc0de2-3479-11eb-b320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование образцов крови жителей США, собранных ещё в декабре 2019 года, показало, что некоторые из них уже были заражены новым вирусом.

Впервые о появлении загадочных случаев пневмонии в Ухани власти Китая официально сообщили 31 декабря 2019 года. В США первый подтверждённый случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года. Тогда заболел прибывший из Китая житель Вашингтона.

Как пишет журнал Clinical Infectious Diseases, ретроспективное исследование образцов крови провели в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Учёные проанализировали более 7 тысяч донорских образцов крови, собранных с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года Американским Красным Крестом в девяти штатах.

Анализ показал, что 106 образцов имеют антитела против SARS-CoV-2, из них 39 — в Калифорнии и 67 — в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине. Дополнительные тесты подтвердили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2.

По мнению вирусологов, наличие антител говорит о том, что у доноров в прошлом был контакт с вирусом. Теперь исследователи планируют связаться с этими людьми, чтобы выяснить, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что власти провинции Хубэй (Китай), откуда началось распространение коронавируса по планете, зимой не сообщили о части случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции, оказавшиеся в распоряжении CNN. 10 февраля региональные власти представили общественности данные о 3,9 тысячи случаев, тогда как внутренние документы указывают, что их было на 50% больше.