https://static.news.ru/photo/b0a3eac8-bd0e-11e9-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа американских учёных выяснила, с какой целью кошки жуют траву. При этом они опровергли гипотезы о том, что животные таким образом восполняют нехватку витаминов или вызывают рвоту при отравлении.

Учёные провели масштабное исследование, в котором приняли участие около тысячи кошек. В ходе эксперимента две трети животных (71%) по нескольку раз за день употребляли в пищу траву, а у 11% она не вызвала никакого интереса. Исследователи также установили, что после поедания травы стошнило только 25%. Кроме того, владельцы подавляющего большинства (91%) животных, евших траву, отметили, что кошки не выглядели болезненно.

Проанализировав результаты, специалисты пришли к выводу, что кошки едят траву с целью повышения активности мышц желудочно-кишечного тракта. Потребность в этом заложена на инстинктивном уровне. Учёные отметили, что таким же образом поступают обезьяны. В случае приматов жевание травы было направлено на борьбу с характерными для них кишечными паразитами, сообщает « КП ».

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