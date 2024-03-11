Ученый предсказал США скорое «макропотрясение» Ученый Турчин заявил, что США может ожидать скорое «макропотрясение»

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США находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия, считает российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин. Он рассказал изданию Financial Times, что Штаты могут настигнуть серьезные потрясения.

На вопрос журналистов, какая страна — США или Россия — ближе всего к такому «макропотрясению», как гражданская война, революция или иностранное вторжение, ученый ответил «точно не Россия». По его словам, внешнее давление объединило россиян.

Без сомнений, Соединенные Штаты сейчас в намного более опасном состоянии, — заявил Турчин.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки вряд ли распадутся из-за проблем с мигрантами из Латинской Америки, но приезжие могут превратить США в абсолютно другую страну. Он отметил, что Вашингтон спасет только ужесточение законодательства в сфере миграции.

До этого политолог Владимир Можетов заявил, что вызов штата Техас федеральным властям США может стать поводом для гражданской войны в стране. Он пояснил, что позицию Техаса, не поддерживающего политику действующего президента Джо Байдена, разделяет целая коалиция других штатов.