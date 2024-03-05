Стало известно, падут ли США под натиском нелегальных мигрантов Политолог Лидовской: мигранты не развалят США, они превратят ее в другую страну

Фото: Antonio Castaneda/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки вряд ли распадутся из-за проблем с мигрантами из Латинской Америки, но приезжие могут превратить США в абсолютно другую страну, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он отметил, что Вашингтон спасет только ужесточение законодательства в сфере миграции.

США из-за мигрантов не развалятся, но станут другими. США скорее угрожает гражданская война из-за непризнания одной из сторон результатов выборов президента в ноябре. Пройдет время, и, скажем так, белые американцы станут еще меньше рожать, что поставит крест на США как на империи белых людей. Спасут только жесткие законы против нелегальных мигрантов, адекватного распределения управленческих ролей, а не как сейчас — по квотам для цветных, афроамериканцев и т. д., — добавил Лидовской.

По его словам, США «не станут лучше или хуже, это будет другая страна, поменяется этнический состав, культурный состав». Собеседник не исключил, что в будущем Мексика попытается вернуть бывшие территории, которые сейчас являются частью США: штаты Калифорния, Техас, Невада, Юта, Аризона и Нью-Мексико.

Теоретически возможно, что Мексика захочет вернуть свои территории, фактически оккупированные США: это чуть ли не все южные штаты — Калифорния, Аризона, Невада, Нью-Мексико, Техас и Юта. И не факт, что мексиканцы, живущие в США, не поддержат это. Это произойдет, если республиканцы не придут к власти, — подытожил Лидовской.

Ранее жители города Браунсвилл в Техасе выразили недовольство в связи с запоздалым решением президента США Джо Байдена посетить границу. Граждане пояснили, что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, проходит фестиваль, в честь которого город был убран, и все «выглядит мило», что не соответствует действительности.

Кроме того, спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявлял, что Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Спикер нижней палаты конгресса пояснил, что американское законодательство позволяет президенту «приостановить допуск всех иностранцев». Также президент США, по словам республиканца, имеет право ввести на границе «любые ограничения».