Жители Техаса выступили против приезда Байдена на границу Fox News: жители Техаса возмутились несвоевременной поездкой Байдена на границу

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители города Браунсвилл в Техасе, который президент США Джо Байден планирует посетить в четверг, недовольны, что американский лидер решил приехать на границу именно сейчас, сообщает телеканал Fox News. Граждане пояснили, что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, проходит фестиваль, в честь которого город был убран, все «выглядит мило», что не соответствует действительности.

Люди недовольны, что он из всего времени решил именно сейчас приехать в Браунсвилл. Число пересечений снизилось, а число голосующих увеличилось, но люди здесь не рады, — рассказала одна из жительниц.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. По его словам, американскому лидеру вовсе не нужно ждать одобрения конгрессом соответствующего законопроекта, хотя сам он утверждает обратное. Американское законодательство позволяет президенту «приостановить допуск всех иностранцев» и ввести на границе «любые ограничения», подчеркнул он.

Ранее журналист Томи Ларен написала, что гражданам США не следует ехать в Техас, чтобы помочь решить вопрос с мигрантами, потому что велик риск попасть в ловушку властей. По ее мнению, администрация президента Джо Байдена попытается «устроить шестое января» — день, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, после чего подверглись массовому аресту.