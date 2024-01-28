«Это неправда»: в США призвали Байдена разобраться с нелегалами в Техасе Спикер Джонсон: Байден должен издать указ по мигрантам без одобрения конгресса

Фото: Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в публикации в соцсети Twitter (X). По его словам, американскому лидеру вовсе не нужно ждать одобрения конгрессом соответствующего законопроекта, хотя сам он утверждает обратное.

Президент Байден выступил с ложным утверждением о том, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, который позволит ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда, — заявил Джонсон.

Спикер нижней палаты Конгресса пояснил, что американское законодательство позволяет президенту «приостановить допуск всех иностранцев». Также президент США, по словам республиканца, имеет право ввести на границе «любые ограничения».

Накануне глава страны заявил, что готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции, но только в том случае, если их одобрит конгресс. Когда это случится, Байден, по его заверению, получит «новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена».

Ранее журналист Томи Ларен написала, что гражданам США не следует ехать в Техас, чтобы помочь решить вопрос с мигрантами, потому что велик риск попасть в ловушку властей. По ее мнению, администрация президента Джо Байдена попытается «устроить шестое января» — день, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, после чего подверглись массовому аресту.

Сам Трамп тем временем заявил, что «США умирают» из-за ситуации с мигрантами на границе. По словам республиканца, никогда раньше страна не оказывалась в таком положении, при этом дальше ситуация станет только хуже, нужно ожидать катастрофы.