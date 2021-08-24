Учёные нашли способ отыскать пропавший после войны уран нацистов

После победы союзников в Европе сотни кубов урана, оставшихся от ядерной программы нацистов, рассеялись среди ядерных объектов США. Радиохронометрия позволит определить происхождение материала. Об этом сообщает BBC.

Радиохронометрия поможет учёным из США найти следы ядерных исследователей профессора Гейзенберга, работавшего в интересах гитлеровской программы по созданию ядерного оружия. Данный принцип сходен с методом определения, к какому историческому периоду относятся находки, который применяют археологи. Поиск урана нацистов будет строиться на вычислении возраста каждого уранового элемента, который и даст понимание, производился ли он в годы войны на территории Германии или же после 1945 года на территории США.

Ранее в Белоруссии озвучили сумму ущерба от нацистской оккупации и последствий боевых действий. Сумма в пересчёте на современные показатели составила $500 миллиардов. Изучение архивных материалов и подсчёт материальных потерь населения позволили объективно оценить урон от войны.