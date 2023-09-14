Ученые из США попросили у Мексики частицы мумий гуманоидов

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Американский астрофизик Дэвид Спергел предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом образцами мумий гуманоидов, которые были найдены исследователями в Перу, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что природа образцов найденных мумий еще неизвестна и, чтобы быть уверенным в том, что речь действительно идет об останках инопланетян, необходимо предоставить ученым из других стран доступ к этой находке.

Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так — если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там, — сказал ученый.

13 сентября уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента Мексики две мумии, обнаруженные в перуанском Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее выразил мнение, что представленные мексиканских депутатам мумии являются муляжами, а не подлинниками. Он считает, что если бы находка уфологов действительно представляла научную ценность, ее в первую очередь показали бы не политикам и журналистам, а исследователям.