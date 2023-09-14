Вассерман усомнился в подлинности мумий инопланетян из Мексики

Фото: youtube.com/@CanaldelCongresoMexico

Представленные мексиканскому конгрессу мумии инопланетян с большой вероятностью являются муляжами, а не подлинниками, уверен член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с LIFE.ru он подчеркнул, что если бы находка уфологов действительно представляла научную ценность, ее в первую очередь показали бы не политикам и журналистам, а исследователям.

Вероятность того, что это подлинные образцы чего-то инопланетного, на мой взгляд, пренебрежимо мала. Я думаю, что если бы это было подлинником, то это бы представили для исследования специалистам. А если представляют журналистам раньше, чем исследователям, то, значит, результат исследования, скорее всего, неплохо предсказуем, — пояснил парламентарий.

Вассерман также посетовал, что не обладает «должными познаниями в кукольном и муляжном деле». При этом депутат отметил, что никаких научных опровержений, как и надежных доказательств существования внеземных цивилизаций на данный момент не обнаружено.

Мексиканский уфолог Хайме Мауссан ранее представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Они выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и отсутствием зубов.