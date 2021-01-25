Уборщице подарили квартиру за 20-летнее мытьё полов в пентхаусе

https://static.news.ru/photo/c499596c-5e4f-11eb-92fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Funday News/youtube.com

Американка Роза около 20 лет работала уборщицей в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка, при этом сама она вынужденно жила в квартире своей сестры. Хозяева апартаментов, которые убирала Роза, решили отблагодарить её за труд и усердие и подарили сертификат на двухгодичную аренду одной из квартир в этом доме.

Её все любят, поэтому мы решили отплатить женщине, которая столько для всех нас делает. Она даже не представляет, что мы решили подарить ей пентхаус, — цитирует Unilad одного из соседей.

Жильцы сняли на видео процесс вручения Розе такого дорогостоящего подарка. Риелтор сначала устроил ей небольшой тур по квартире с четырьмя спальнями, просторной кухней, несколькими ванными комнатами, двумя террасами и гигантским гардеробом и только потом рассказал Розе об истинной цели визита. Он предложил ей забрать ключи и подписать контракт на проживание в этой квартире в течение двух лет. По реакции уборщицы было видно, что эта новость её просто ошеломила.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Руслана из Сочи в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик хотел побывать на курорте Красная Поляна и научиться там кататься на лыжах. У многодетной семьи Руслана не было возможности оплатить услуги инструктора и арендовать оборудование для уроков. В итоге вся семья получила возможность провести два дня на курорте. Мальчик вместе с 14-летним братом Андреем уже покатались на северных оленях и поднялись на высоту 2200 метров, где инструктор провёл для братьев урок на безопасной трассе.