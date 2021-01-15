Путин исполнил мечту мальчика из Сочи побывать на Красной Поляне

https://static.news.ru/photo/b9d6f20e-5810-11eb-a567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Курорт Красная Поляна/youtube.com

Президент России Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Руслана из Сочи в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик хотел побывать на курорте Красная Поляна и научиться там кататься на лыжах.

У многодетной семьи Руслана не было возможности оплатить услуги инструктора и арендовать оборудование для уроков. Мальчик хотел попросить о поездке в Красную Поляну Деда Мороза. Знакомая семьи посоветовала маме отправить послание с просьбой исполнить мечту сына на «Ёлку желаний», пишут «Известия».

Удача улыбнулась Руслану — его послание снял с ёлки президент. Вся семья получила возможность провести два дня на курорте. Мальчик вместе с 14-летним братом Андреем уже покатались на северных оленях и поднялись на высоту 2200 метров, где инструктор провёл для них урок на безопасной трассе.

«Ёлку желаний» проводят в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Путин участвует в акции с 2018 года. Ёлки с посланиями устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях. Участие в акции принимают дети в возрасте от трёх до 17 лет с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей, сироты и пожилые люди с проблемами со здоровьем. За время существования акции было исполнено 7950 желаний.

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