Убийцу в США решили казнить необычным способом Fox News: Верховный суд Алабамы разрешил казнить убийцу газообразным азотом

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Верховный суд Алабамы дал разрешение на казнь заключенного методом вдыхания газообразного азота, сообщает Fox News. Ранее этот способ никогда не применялся на практике, хотя он и является законным еще в двух американских штатах — Оклахоме и Миссисипи.

Для заключенного эта казнь является не первой — первая попытка умерщвления провалилась в прошлом году. Тогда врачи не справились с поставленной задачей, после чего департамент исправительных учреждений штата отменил приведение приговора в исполнение. В связи с этим фактом адвокаты заключенного заявили, что повторная казнь, тем более таким экспериментальным способом, является несправедливой.

Ранее сообщалось, что во французском городе Мец школьник решил убить своего учителя из-за разногласий. Подросток сам признался в своих намерениях, позвонив в полицию за несколько минут до осуществления плана. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию.

До этого австралийка из сельского городка Леонгата убила почти всех родственников, накормив их пирогом с говядиной и ядовитыми грибами. Женщина пригласила родню со стороны бывшего мужа на обед, подав выпечку со смертоносной начинкой. Паттерсон заключили под стражу, 49-летней домохозяйке предъявлено обвинение в убийстве. Сам бывший муж выжил: в последний момент он решил отменить встречу.