Во Франции школьник сообщил в полицию о своём намерении убить учителя

https://static.news.ru/photo/d2e42370-832b-11eb-8362-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout via imago-images.de/Global Look Press

Во французском городе Мец школьник готовил убийство учителя. О намерении совершить преступление полиции сообщил сам подросток.

Как передаёт BFMTV, сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию, которая могла разыграться в колледже Филиппа де Виньёля. Они отреагировали на звонок, который поступил в отделение утром 12 марта.

Звонивший подросток сообщил, что хочет убить учителя. При этом он позвонил в полицию за несколько минут до того, как собирался осуществить своё намерение. Тем не менее правоохранители успели прибыть на место и арестовали школьника, в настоящее время он находится под стражей. Отмечается, что юноша планировал зарезать педагога.

Издание со ссылкой на источник в судебных кругах подчёркивает, что в этом инциденте ни в коем случае не следует искать террористическую или религиозную подоплёку. Ученика подтолкнул на такой шаг личный конфликт с педагогом.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр коммуны Рийё-ля-Пап в окрестностях французского Лиона Александр Венсанде получил послание с угрозой жестокой расправы. Позже выяснилось, что автором послания был 11-летний мальчик.

Венсанде 6 марта разместил в Facebook фото надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет. Полиция в тот же день сообщила о задержании подозреваемого, личность которого не раскрывалась. Позднее прокурор Лиона Николя Жаке признал, что задержанный — ребёнок.