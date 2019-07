Обнародованный опрос издания The Washington Post и телеканала ABC News свидетельствует, что Дональд Трамп отстаёт от Джозефа Байдена на 10% в рейтинге кандидатов на пост президента США. Если бы выборы, которые намечены на 2020 год, состоялись завтра, то бывший вице-президент победил бы с 53% поддержки. За Трампа готовы проголосовать 43% респондентов. Только несколько процентов опрошенных не определились с выбором. В своём материале The Washington Post обращает внимание на то, что Байден пользуется поддержкой со стороны независимых избирателей. Именно в среде американцев, не причисляющих себя ни к республиканцам, ни к демократам, Байден опережает действующего президента на семь пунктов. Примечательно, но в новом опросе Трамп также отстаёт от сенатора Камалы Харрис (демократ от Калифорнии) — на два процента, от сенатора Берни Сандерса (демократ от Вермонта) — на один пункт. Исследователи фиксируют, что Трамп идёт почти в ногу с сенатором Элизабет Уоррен (демократ от Индианы).

Однако то же социологическое исследование свидетельствует о другой тенденции: рейтинг одобрения Трампа всё-таки растёт. Число американцев, которые утверждают, что они относятся к работе эксцентричного политика в Белом доме без одобрения, падает. Опрос общественного мнения показал, что 44% респондентов одобряют общую эффективность работы Трампа, но не стиль его поведения и, соответственно, заявлений. Рейтинг общего одобрения на пять процентных пунктов выше, чем в апреле. Это самый высокий показатель за всю историю правления 45-го президента США. В числе достижений респонденты назвали инициативы Трампа в сфере экономики. Как обращает внимание издание Politico, это показывает, насколько невелико то пространство, на котором действующий глава государства смог бы обыграть своих оппонентов. Удивительны, в то же время говорят аналитики, показатели Байдена: недавние дебаты демократов, на которых экс-вице-президента обвинили в расизме, должны были ухудшить его позиции.