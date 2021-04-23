У штаб-квартиры SpaceX появился билборд «Марс — отстой»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рекламный щит с надписью «Марс — отстой» появился напротив головного офиса компании Space X в Калифорнии, основатель которой Илон Маск хочет построить город на Марсе. Его авторами стали экоактивисты, передаёт Independent.

Установкой билборда занималась компания Activista, а спонсорами являются активисты Greenpeace, WWF, Surfrider и компании Électricité de France.

Что не отстойно? Земля! Но то, как мы к ней относимся, откровенно говоря, отстой. А потом мы мечтаем о Марсе. Адская дыра. Бесплодная, заброшенная пустошь, на которую вам так хочется попасть. Здорово, что добрались до Марса, а теперь давайте вспомним о Земле, — говорится в Twitter Activista.

Авторы предложили использовать творческую энергию и деньги, потраченные на освоение Марса, для спасения Земли. Они подчеркнули, что именно Земля даёт людям всё, что нужно для жизни.

Марс — отстой. Погода там — отстой. Расстояние до него — отстой. Атмосфера — отстой. <...> Марс был отстоем миллиард лет и будет отстоем ещё миллиард лет. Знаешь, что не отстой? Я, Земля, — отмечается в Instagram Activista.

На сайте, где говорится об «отстойности» Марса, сообщается , что рекламный щит появился напротив штаб-квартиры космической корпорации на 51-й День Земли, который отмечали 22 апреля.

Ранее международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле».

Город будет выглядеть, как набор герметичных построек купольного типа. Кислород внутри купола будут вырабатывать деревья и другие растения, которые посадят поселенцы, а энергию они получат от солнечных батарей.