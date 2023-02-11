У Америки опять проблема с шариками Запахло скандалом, ставящим под вопрос эффективность дорогостоящей американской системы ПРО

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Patriot — американский зенитный ракетный комплекс

Американские силы ВВС сбили очередной странный летающий предмет, не поддающийся идентификации. Сбили прямо над Аляской, самоотверженно не допустив его пролета над стратегическими военными объектами в штате Монтана, как это случилось в ходе вторжения его воздушного предшественника.

Тогда, как мы помним, не то аэростат, не то зонд наделал немало шума, поскольку о самом его появлении в небе над Америкой впервые стало известно не из сводок военных, а из сообщений и снимков, появившихся в Telegram-каналах. Притом что новый «летучий китаец» успел, будучи подхваченным недружественными ветрами, абсолютно свободно преодолеть воздушные просторы Аляски и Канады. Запахло скандалом, ставящим под вопрос эффективность дорогостоящей американской системы ПРО, элементы которой не просто за миллиарды продаются союзникам, но являют собой олицетворение высокого американского доверия.

Нет, такие воздушные шарики действительно не так просто идентифицировать. Особенно на высоте их пролета, которая недоступна большинству истребителей. Шарики не излучают тепловой или инфракрасной энергии, не отражают радиоволны, а потому их непросто засечь в высотах. Кстати, в свое еще доспутниковое время такими запусками любили развлекаться как раз американцы, регулярно запускавшие подобные «летающие предметы» над территорией Советского Союза. Тогда еще советские авиаконструкторы получили от правительства заказ на создание специального самолета, способного за такими незваными гостями охотиться.

Шарики-шпионы были заменены последовательно на самолеты-разведчики U-2 «Голубая птица». А после того как такой крылатый шпион был сбит над Уралом, пришла очередь спутников. Неудивительно, если шарик «сделано в Китае» оживил в некоторых ветеранах американской политики генетическую память об их собственных шпионских операциях, да и просто провокациях с помощью вот таких метеозондов. Этим во многом объяснялись и спровоцированная волна самой настоящей истерии, и некоторая растерянность американских военных.

Фото: wikimedia Lockheed U-2 — американский высотный самолёт-разведчик

Но главный раздражитель заключался, конечно, в нарастающем ощущении, что, возможно, Америка — это уже не крепость за океаном, куда постоянно спасаются бегством европейские капиталы, как только в Старом Свете запахнет жареным. Многие американцы в какой-то момент почувствовали, что и их страна, которая так удачно зарабатывает на войнах «где-то там», сама может оказаться в крайне уязвимой ситуации. А ведь речь шла о вроде бы «невинном» зонде, а не о баллистической ракете с ядерными кассетными боеголовками.

Собственно, зонд атаковал не только престиж Америки, но и карьеру самого Джо Байдена. Потому нового воздушного пришельца поспешили сбить еще над Аляской. Видимо, никто не опасался, как в прошлый раз, что обломки аэростата могут нанести ущерб наземным объектам. Аляска — штат пустынный. А запуск шутки о том, что там, внутри нового «летуна», могли находиться пришельцы, должен был развеять прежнее напряжение. Нашли ответ на китайский выпад о том, что янки стреляли пушками по комарам.

Еще в восьмидесятые годы ведь призывали мировые гуманисты объединить противоракетные системы СССР и США для противодействия возможному нашествию пришельцев. Но даже такая угроза не стала объединительной.