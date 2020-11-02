Twitter запретил Трампу и Байдену говорить о победе до результатов выборов

https://static.news.ru/photo/57c40cc4-1d27-11eb-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter запретила писать об итогах выборов президента Соединённых Штатов до объявления официальных итогов голосования. Это правило касается в том числе кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Джо Байдена.

Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост, не могут заявлять о победе до официального объявления итогов, — заявили в компании.

Правило касается также выборов в Конгресс США. Официальной информацией будут считаться как объявления избирательной комиссии штата, так и прогнозы уважаемых национальных СМИ, если в публикации содержится как минимум два разных отчёта.

Преждевременные заявления о присвоении [победы] будут получать соответствующую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией, — добавили в соцсети.

При этом посты, содержащие призывы к насилию, подвергающие сомнению итоги голосования или предложения вмешаться в выборный процесс, будут удаляться, передаёт РИА Новости.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине.