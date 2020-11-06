Twitter скрыл сообщение Трампа о нарушениях на выборах

https://static.news.ru/photo/e710439a-2013-11eb-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Пост президента США Дональда Трампа о том, что наблюдателям пытались помешать выполнять свою работу в ходе подсчёта голосов, пометили как сомнительный.

В уведомлении соцсети поясняется, что содержание сообщения «является спорным и может вводить в заблуждение» относительно процесса выборов. Прочитать твит можно только кликнув на предупреждение.

Ранее ряд крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления Трампа из Белого дома. Речь была посвящена прошедшим в стране выборам президента.

Как писал NEWS.ru, американский лидер призвал Верховный суд страны определить исход выборов в связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов.

Глава Белого дома, борющийся за пост с демократом Джо Байденом, неоднократно заявлял о фальсификации голосов и требовал пересчёта в ряде штатов. Он подчёркивал, что не позволит «украсть выборы у американского народа».