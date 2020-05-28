Twitter продолжит помечать недостоверные записи спецзнаком

https://static.news.ru/photo/912185c0-a0d9-11ea-95d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Если кто-то и является ответственным за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов по всему миру, — написал Дорси в своей социальной сети.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and thatâs me. Please leave our employees out of this. Weâll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make. — jack (@jack) May 28, 2020

Он также отметил, что целью компании является сбор информации из разных источников, для того чтобы пользователи могли её оценить.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».

Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах, писал NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп в четверг, 28 мая, подпишет указ, направленный на деятельность социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.