США

Twitter продолжит помечать недостоверные записи спецзнаком

14:50, 28 мая 2020
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Если кто-то и является ответственным за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов по всему миру, — написал Дорси в своей социальной сети.

Он также отметил, что целью компании является сбор информации из разных источников, для того чтобы пользователи могли её оценить.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».

Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах, писал NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп в четверг, 28 мая, подпишет указ, направленный на деятельность социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.

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