Twitter продолжит помечать недостоверные записи спецзнаком

Социальная сеть Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Если кто-то и является ответственным за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов по всему миру, — написал Дорси в своей социальной сети.
Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and thatâs me. Please leave our employees out of this. Weâll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.
Он также отметил, что целью компании является сбор информации из разных источников, для того чтобы пользователи могли её оценить.
Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».
Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах, писал NEWS.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп в четверг, 28 мая, подпишет указ, направленный на деятельность социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.