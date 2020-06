Twitter назвал сообщение Трампа оскорбительным, но не стал удалять его

Twitter посчитал, что твит американского лидера о намерениях протестующих создания «автономной зоны» в Вашингтоне содержит оскорбления. Однако в компании решили не удалять сообщение президента США ради общественности.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!